Очень понравился мастер, который ремонтировал наш телевизор Panasonic GAOO70. Фамилия его Якубовский (если мы правильно прочли фамилию на квитанции). Он качественно выполнил ремонт, но самое главное, он такой веселый и позитивный, что у нас тоже улучшилось настроение. Прошло уже два месяца, а мы его с благодарностью вспоминаем.