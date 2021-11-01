Наша мастерская «Телефраст» занимается ремонтом телевизоров по Минску и пригороду на дому и в стационарной мастерской. Наши опытные мастера работают в каждом районе г. Минска. Гарантийный талон ООО «Телефраст», при необходимости документы в ЖЭС, страховую.
Ремонт телевизоров
Сломался телевизор? Не беда — обратитесь к нам!
Причины обратиться к нам
По окончании ремонта телевизора, предоставляем гарантию от 3-х месяцев, а на ремонт подсветки от 6 месяцев до года на выполненные работы, а также запчасти.
Качество наших услуг подтверждено сертификатом Белорусского государственного института стандартизации и сертификации (БелГИСС).
Мы работаем более 23 лет, и накопили большой багаж знаний по ремонту телевизоров импортного и белорусского производства. Мастера имеют профессиональное техническое образование и большой опыт работы. Ремонт телевизоров это то, что мы делаем хорошо.
Для оформления заказа по ремонту телевизора в удобное для вас время вам достаточно позвонить либо заполнить форму на сайте, после чего наши диспетчеры свяжутся с вами. Диспетчер предоставит предварительную информацию об ориентировочной стоимости и сроках ремонта вашего телевизора.
Оказываемые услуги
Цены на основные услуги
|Наименование работ
|Стоимость работ, руб.
|Ремонт импортных кинескопных телевизоров
|от 50,00
|Ремонт ЖК телевизоров с диагональю экрана 7-19 дюймов
|от 55,00
|Ремонт ЖК телевизоров с диагональю экрана 20-24 дюймов
|от 55,00
|Ремонт ЖК телевизоров с диагональю экрана 25-31 дюйма
|от 65,00
|Ремонт ЖК телевизоров с диагональю экрана 32-41 дюйма
|от 85,00
|Ремонт ЖК телевизоров с диагональю экрана 42-51 дюйма
|от 95,00
|Ремонт ЖК телевизоров с диагональю экрана 52-61 дюйма
|от 110,00
|Ремонт плазменных телевизоров с диагональю экрана до 50 дюймов
|от 120,00
|Ремонт плазменных телевизоров с диагональю экрана 50-60 дюймов
|от 150,00
Окончательную цену за ремонт телевизора можно узнать после дефектации (диагностики).
Типовые неисправности всех типов телевизоров
|Внешние признаки неисправности
|Возможная причина
|Как ремонтировать?
|Телевизор не включается. Лампочка в режиме ожидания не горит. Устройство никак не реагирует на включение (не имеется никаких звуков)
|1. Неисправен сетевой шнур.
|Можно попытаться отремонтировать своими силами, убедившись в том, что сетевой шнур без внешних повреждений или вызвать телемастера.
|2. Неисправна сетевая розетка.
|Попробовать подсоединить к данной розетке другой бытовой прибор. В случае работы другого бытового прибора вызвать телемастера.
|3. Неисправен выключатель.
|Вызвать телемастера.
|4. Неисправен модуль или блок питания.
|Телевизор не включается. При этом лампочка в режиме ожидания светится или мигает
|1. Неисправен модуль или блок питания.
|Вызвать ремонтника.
|2. Поломка модулей, влияющие на систему защиты телевизора.
|Телевизор включается, экран светится (есть растр), нет изображения и звука
|1. Антенный кабель неисправен, либо неправильно подключён.
|Антенный кабель имеет внешние повреждения в виде загиба, перелома.
|2. Проблемы с сетью на стороне транслятора.
|Попробовать подсоединить антенный кабель к другому телевизору. По ситуации вызвать либо специалиста ЖЭС, либо телемастера.
|3. Селектор каналов неисправен.
|Убедиться, что в квартирах вашего дома работают телевизоры. В случае проблемы только у вас обратиться в ремонтную службу.
|Изображение с помехами, снежит
|1. Антенный кабель неисправен, либо неправильно подключён.
|Антенный кабель имеет внешние повреждения в виде загиба, перелома.
|2. Проблемы с сетью на стороне транслятора.
|Попробовать подсоединить антенный кабель к другому ТВ. По ситуации вызвать либо специалиста ЖЭС, либо телемастера.
|3. Селектор каналов неисправен.
|Убедиться, что в квартирах вашего дома работают телевизоры. В случае проблемы только у вас вызвать телемастера.
|Отсутствует сигнал на одном или нескольких каналах вашего TV
|1. Произошёл сбой памяти.
|Вызвать телемастера.
|2. Поломка модуля или блока, отвечающего за выбор программ.
|Нет звука, но изображение присутствует (периодически исчезает звук)
|1. Неисправен динамик.
|Вызвать телемастера.
|2. Неисправен регулятор громкости звука.
|3. Неисправна схема усиления ПЧ звука (УПЧЗ).
|Есть звук, нет изображения, но экран горит
|1. Минимальные значения контрастности и яркости.
2. Неисправна цепь накала кинескопа.
3. Неисправна схема строчной развертки.
4. Неисправна схема ограничения лучей кинескопа.
|Необходимо убедиться, что регулировка яркости и контрастности в порядке или вызвать телемастера
|Экран не светится (нет растра), звук есть
|Отсутствует цветное изображение
|1. Минимальные значения контрастности и яркости.
|Необходимо убедиться, что регулировка насыщенности цвета в порядке.
|2. Поломка модуля или блока, отвечающего за декодирование цветности.
|Вызвать телемастера.
|В центре экрана узкая, горизонтальная полоса, недостаточный размер растра по вертикали, растр сжат снизу или сверху
|Неисправна схема кадровой развертки или схема ее питания.
|Вызвать телемастера.
|В центре экрана ТВ узкая, вертикальная полоса, недостаточный размер растра по горизонтали, растр сжат слева или справа
|1. Неисправна схема строчной развертки.
|Ремонт в мастерской.
|2. Неисправна схема коррекции растра.
Нас выбрали более 20 000 клиентов за 23 года
Мастер приехал в обещанное время. У нашего телевизора не было изображения, звук был. Сергей сразу разобрался в причине. Ремонт телевизора занял около часа. Дополнительно настроил яркость и дал инструкцию, как правильно включать и выключать. Полет нормальный уже неделю.
Очень понравился мастер, который ремонтировал наш телевизор Panasonic GAOO70. Фамилия его Якубовский (если мы правильно прочли фамилию на квитанции). Он качественно выполнил ремонт, но самое главное, он такой веселый и позитивный, что у нас тоже улучшилось настроение. Прошло уже два месяца, а мы его с благодарностью вспоминаем.
Был приятно удивлён оперативности и порядочности, (что в наше время достаточно редкостное явление!!!) работников мастерской В.Л.Зуева и Д.В. Павловича при решении вопроса, связанного с работой моего ЖК телевизора. Большое им спасибо за честность и профессионализм, мои самые наилучшие рекомендации по работе данной мастерской.
Спасибо за ремонт телевизора Горизонт. Благодарим мастера за хороший и быстрый ремонт.
Не раз обращаюсь в эту мастерскую. Мастер приехал через час после заказа. За 5 минут определил причину поломки и отремонтировал телевизор. По Минску у других космические цены, а здесь умеренные. Всем рекомендую мастера Валентина и эту компанию.
Заказывал мастера на дом. Зависало цифровое В на моем Самсунге. Необходимые детали у мастера были с собой. Теперь телевизор работает. Выдали гарантию на 6 месяцев, чек и инструкции. Ставлю смелые 5 баллов за нормальное отношение к делу.
Заказ оформил на сайте. Диспетчер перезвонил в течении 10 минут, уточнил марку телевизора и неисправность. Назначил время с 10:00 до 12::00. Перезвонил мастер, уточнил марку и проявление неисправности и есть ли место для ремонта. Мастер приехал около 12 часов. Сам снял с кронштейна и потом установил.Ремонт занял около полутора часа. Работа была проведена аккуратно и качественно.
Телевизор работает отлично. Ремонтом доволен.
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Частые вопросы о ремонте телевизоров
Нет. По телефону можно лишь приблизительно распознать проблему. Для точной оценки потребуется выезд мастера и диагностика.
Можно. Заплатить нужно будет только за диагностику при выезде.
В цену включена стоимость запчастей и работы мастера.
Наличными после проведения работ. Мастер выдаст квитанцию.